Москва, 5 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид адресовал блогерам пост после устранения неполадок в работе соцсетей. Музыкант разместил публикацию 5 октября в историях своего Instagram-аккаунта.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

«Инстаблогеры, ну как вы? Испугались?» — спросил Крид у людей, зарабатывающих на рекламе в Instagram. «Всегда говорил, что Дуров — красава», — добавил артист.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2021 года пользователи Facebook, Instagram, Twitter и ряда других социальных сетей наблюдали массовый сбой в их работе. Меньше всего неполадки коснулись сервисов Telegram и «ВКонтакте», основателем которых является программист Павел Дуров.