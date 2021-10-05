Тюмень, 5 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Днём учителя земляков и педагогов. Слова признательности он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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"День учителя — особенный праздник в нашей семье. Моя мама, Алевтина Нестеровна, посвятила свою жизнь школе, обучала детей математике. Она может очень просто объяснить самую сложную теорему даже истинным гуманитариям. Выпускники школы № 49 при встрече со мной в первую очередь интересуются своим любимым учителем — моей мамой. Я испытываю невероятную гордость и ответственность», — отметил Александр Моор.

Глава региона отметил, что у каждого человека есть учителя, которые дали не только знания по предмету, но и помогли найти свой путь.

«Я благодарю всех педагогов Тюменской области за работу, за любовь, увлечённость и то тепло, которое они несут детям», — поздравил с Днём учителя педагогов тюменский губернатор.