Владивосток, 5 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк в ходе следственных действий и на заседании Фрунзенского суда по избранию в отношении него меры пресечения 5 октября своей вины в получении многомиллионных взяток не признал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Бигаев ИА Красная Весна В суде

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«В судебном заседании Гуменюк вину отрицал», — сообщил после заседания журналистам представитель прокуратуры Приморья.

Фрунзенский районный суд Владивостока удовлетворил ходатайство следствия и заключил бывшего градоначальника Владивостока под стражу сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУП Владивостока «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Установлен размер взяток — более 19,5 млн рублей.