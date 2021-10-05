Владивосток, 5 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк заключен по решению суда города под стражу на срок в два месяца в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела о взятке в размере около 20 млн рублей. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Приморскому краю.

Vlc.ru Олег Гуменюк

«Сегодня по ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по версии следователей, обвиняемый в период с 2019 по 2021 год регулярно получал денежные взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за покровительство при оказании похоронных услуг, и в общей сложности получил за это период свыше 19,5 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что защита бывших депутатов Госсобрания Якутии, которых подозревают в коррупционных действиях, обжаловала постановление о продлении им домашнего ареста.