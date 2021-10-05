Уфа, 5 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Башкирии не исключена еще одна волна новой коронавирусной инфекции в случае низких темпов вакцинации. Об этом 5 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Прогнозы делать, конечно, сложно, но если мы не нарастим коллективный иммунитет, то, по мнению наших эпидемиологов-специалистов, следующую волну мы будем ожидать в январе-феврале будущего года», — сообщил Забелин.

Он уверен, что если не будут вакцинированы 80% населения, то эпидемиологическая ситуация не выйдет в стабильную фазу.

«Самый быстрый вариант вернуться к повседневной жизни, чтобы мы могли посещать любимые кафе, кинотеатры, выставки, концерты, это — вакцинирование. Если коллективного иммунитета мы не достигнем, то ограничения из-за коронавирусной инфекции будут действовать еще длительное время. В зависимости от эпидемиологической ситуации они могут ужесточаться. Поэтому все в наших руках», — подчеркнул министр здравоохранения Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предприятиям выдают предписания по вакцинации работников.