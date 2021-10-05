Париж, 5 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Организация вывода американского контингента из Афганистана ухудшила образ Соединённых Штатов в глазах жителей Европейского союза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого старейшей компанией во Франции, занимающейся изучением общественного мнения, IFop.

Вывод войск США из Афганистана

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Так, об этом заявили большинство граждан Италии (53%), почти половина граждан Испании (47%) и более трети граждан Великобритании (43%), жителей Германии (41%) и Франции (35%).

Не одобряют ввод американских войск в Афганистан в 2001 году от 34% (жители Франции) до 49% (граждане ФРГ) жителей Европы. При этом противоположного мнения придерживаются от 34% (жители Великобритании) до 46% (граждане Италии) респондентов.

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Также, как показал опрос, среди граждан Европы оказалось больше тех, кто считает, что беженцев из Афганистана должны принять США, а не их страны.

Добавим, что опрос проводился компанией IFop специально для агентства Sputnik с 21 по 27 сентября 2021 года. Участие в нём приняли 5032 жителя Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2021 года представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские военные выведены из Афганистана, 20-летняя миссия США в республике завершена.