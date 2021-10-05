Лондон, 5 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В сети обнародованы шпионские фотографии специальной версии кроссовера Bentley Bentayga под названием Black Edition. Снимки размещены на портале Motor1.

Motor1 Bentley Bentayga Black Edition

Стоит отметить, что многие автопроизводители выпускают в последние годы черные спецверсии.

Замеченный на тестовых испытаниях кроссовер Bentley Bentayga в спецверсии Black Edition в отличие от прошлых моделей в этом исполнении не получил черных 22-дюймовых пятиспицевых колесных дисков. У них похожий дизайн, но другая отделка.

Данная модель идёт с черной радиаторной решеткой и с фарами, получившими черную окантовку. У кроссовера есть черные вентиляционные отверстия на крыльях, черная отделка окон и черная выхлопная система.

Bentley Bentayga Black Edition, по предварительной информации, могут оснастить двигателем W12 с двойным турбонаддувом объёмом 2,0 л и мощностью 626 л. с. От 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 3,8 с. При этом максимальная скорость составляет 306 км/ч. Также кроссовер может получить 542-сильный четырехцилиндровый мотор на 4,0 л.

Ранее компания Mitsubishi представила в России лимитированную версию Outlander 2021 модельного года под названием Black Edition.

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