Хабаровск, 5 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Хабаровском крае по нацпроекту «Цифровая экономика» доступом в интернет обеспечены 570 социально значимых объектов — регион в полном объёме выполнил показатели по реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» до 2021 года, сообщили 5 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Благодаря нацпроекту за три года в регионе построено более 665 км волоконно-оптических линий связи, а к интернету подключены социально значимые учреждения в 214 населенных пунктах.

«Программа стартовала в 2019 году. Тогда интернет обеспечили в 163 объектах, в 2020 году — ещё в 202, в 2021 — в 205. Доступ к скоростному интернету получили школы, учебные заведения среднего профессионального образования, учреждения культуры, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, пункты полиции, пожарные части и отделения Росгвардии», — рассказали специалисты.

Отмечается, что федеральным проектом определен не только перечень учреждений, подключаемых к интернету, но и скорости передачи данных.

Современные линии связи были проложены до таких труднодоступных и отдаленных населенных пунктов края как: Тахта, Тыр и Монгол Ульчского района, Усть-Ургал и Чекунда Верхнебуреинского района, Форель и Тейсин Амурского района, Улика-Национальное, Догордон, Победа Хабаровского района и других.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2020 года в Москве появилось еще 1,7 тыс. новых точек доступа к городскому Wi-Fi.