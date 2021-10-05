Москва, 5 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Мировая авиаотрасль за 2020−2022 годы из-за пандемии коронавируса понесёт убытки в размере $201 млрд. Такие данные представила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По прогнозам IATA, пассажирооборот в 2021 году составит только 40% от уровня 2019 года, а в 2022 году вырастет до 61%. Общее количество пассажиров достигнет 2,3 млрд в 2021 году, в 2022 году — до 3,4 млрд пассажиров.

«Масштабы кризиса из-за пандемии COVID-19 для авиакомпаний огромны, но самая глубокая точка кризиса пройдена. Хотя серьезные проблемы остаются, виден путь к восстановлению», — считает гендиректор IATA Вилли Уолш.

Как сообщало ИА REGNUM, в России операционные убытки авиакомпаний по итогам 2020 года составили почти 200 млрд рублей.

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