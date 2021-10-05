Уфа, 5 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Ремонт подъездов многоквартирных домов завершен в Уфе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Подъезд в Москве

Сообщается, что в рамках реализации региональной программы комплексного ремонта подъездов в 2021 году в Уфе отремонтировали 260 подъездов 95 многоквартирных домов. Все работы завершены, сейчас рабочие устраняют замечания.

Сообщается, что финансирование программы осуществляется из регионального (90%) и местного (10%) бюджетов.

В ходе ремонта в подъездах меняются окна, тамбурная деревянная дверь, обустраиваются входные группы, пола первого этажа облицовывается плиткой, красятся стены, ремонтируются металлические лестничные решетки и перила, ремонтируется лифтовое обрамление, устанавливаются энергосберегающие светильники, меняются почтовые ящики.

Отмечается, что с начала реализации данной программы в Уфе уже отремонтированы 2226 подъездов 719 многоквартирных домов.

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