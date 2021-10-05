Буэнос-Айрес, 5 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Руководству аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» предъявлено обвинение в нарушении карантинных мер. Об этом 5 октября сообщает телеканал А24.

Sebasiddi Буэнос-Айрес

Отмечается, что прокуратура Буэнос-Айреса официально выдвинула обвинения в отношении президента «Ривер Плейт» и совета директоров клуба.

Это связано с тем, что на матче «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс», который прошёл 3 октября, было превышено допустимое число зрителей на стадионе «Монументаль».

В соответствии с ограничениями, на матч могли быть допущены не более 36 тыс. зрителей, но, по подсчётам прокуратуры, на трибунах присутствовали около 50 тыс. человек.

Если вина клуба будет доказана, то «Ривер Плейт» грозит штраф и временное закрытие домашнего стадиона.