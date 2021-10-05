Рязань, 5 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Водитель рейсового автобуса наехал на пенсионера на пешеходном переходе вблизи дома №7 по Ряжскому шоссе в Рязани. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Stanislav Kozlovskiy Автобус ПАЗ-3205

Автобусом управлял 59-летний житель Старожиловского района. Примерно в 17:30 он наехал на 87-летнего рязанца, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионера с травмами госпитализировали.

Сотрудники ДПС установили, что момент ДТП водитель автобуса был пьян — степень опьянения составила 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в три раза превышает допустимый уровень.