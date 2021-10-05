Байконур, Казахстан, 5 октября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Российский космонавт Антон Шкаплеров, являющийся командиром космического корабля «Союз МС-19», во время своего нахождения на Международной космической станции (МКС) совершит несколько выходов в открытый космос. Он заявил об этом 5 октября в ходе трансляции, которую ведет государственная корпорация «Роскосмос».

МКС

"Впереди у меня три-четыре выхода в открытый космос, нормальная работа», — сказал он.

Кроме того, известно, что также Шкаплерову необходимо будет провести на МКС испытания нового материала из композитных полимеров, предназначенного для защиты от радиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственная комиссия допустила ракету «Союз» к запуску корабля с «киноэкипажем»