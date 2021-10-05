Москва, 5 октября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. С точки зрения долгосрочных экономических эффектов, повышение ключевой ставки ЦБ РФ выглядит оправданно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Picserver.org Бизнес

«Главным фактором, который определяет повышение ставки, выступает инфляция, превышающая таргет 4% и демонстрирующая динамику роста, что подталкивает Центральный банк к более жесткой денежно-кредитной политике, — сказал он. — С точки зрения долгосрочных эффектов, повышение ключевой ставки оправдано. Можно ожидать, что сразу после повышения ключевой ставки бизнес-активность несколько снизится, но лишь на краткий период, пока экономические субъекты не адаптируются к новым условиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о росте ключевой ставки Банка России до 7,5% к концу 2021.