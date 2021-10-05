Владивосток, 5 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России ходатайствует в суде об аресте бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом 5 октября сообщили во Фрунзенском районном суде города.

Vlc.ru Олег Гуменюк

«Поступили материалы в суд. Сегодня будет рассмотрение», — сообщили РИА Новости в суде.

По его словам, следствие ходатайствует об аресте Гуменюка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал взятки от руководства МУП Владивостока «Некрополь», а также через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Установлен размер взяток — более 19,5 млн рублей.