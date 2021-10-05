Москва, 5 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. До конца 2021 года в РФ продолжится тренд на рост розничного оборота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала информацию о росте оборота розничной торговли в РФ в августе 2021 года.

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«Рост розничного оборота, как по продовольственной, так и непродовольственной группам товаров можно объяснить целым рядом причин. В их числе снятые ограничения на работу предприятий, активное стимулирование властями поездок внутри страны, активный прирост онлайн-товарооборота, включая продажи продуктов питания. Можно предполагать, что до конца года этот тренд, безусловно, продолжится, поскольку впереди новогодние праздники, — сказала Сяглова. — Что касается потенциальных рисков для розничной торговли, то в их числе можно назвать несоблюдение санитарных требований, а также наметившуюся тенденцию снижения активности в офлайне, особеннов торговых центрах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году российские ретейлеры рискуют столкнуться с проблемой недостатка платёжеспособного спроса.