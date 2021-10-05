Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Цены на продукты в несетевой торговле в России за год выросли на 8,1%, а в сентябре 2021 года по сравнению с августом — на 0,6%. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ИТ-компании «Эвотор».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Продуктовый индекс компании основывается на фактических данных о покупках в традиционной (несетевой) торговле. При его расчете использовались 187 товарных наименований (SKU) из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

«В сентябре по сравнению с августом больше всего подорожали сливочное масло и маргарин ― на 10%. На 3% за месяц выросли цены на пельмени, манты и хинкали. По сравнению с августом почти на 3% подорожали готовые завтраки, томатная паста, пряники и вафли. На 2% выросли цены на молочные десерты, сливки, зефир и пастилу, а также на выпечку и сдобу. На 1,4% подорожали сосиски и сардельки», — рассказали в компании.

На 1% выросли цены на пюре и лапшу быстрого приготовления, шоколадные конфеты, кефир, бифидок, йогурты и творожки, молоко. Почти на 1% подорожали рыбные пресервы и майонез. Цены на газированные напитки и сыр выросли на 0,7%, на молотый кофе и шоколад ― на 0,6%. На 0,5% подорожали печенье, готовые консервированные блюда, макароны и пшеничная мука.

«Практически не изменились за месяц цены на крупы, растворимый кофе, шоколадные батончики, гречку, чай, карамель, рис, полуфабрикаты из мяса, специи, растительное масло, соки», — говорится в сообщении.

По сравнению с августом подешевели сметана (-0,9%), мармелад (-0,7%), вода (-1,2%), какао (-1,5%), творог (-7%).

Всего за год, по данным продуктового индекса, в несетевой рознице больше всего подорожали растительное масло (+47%), какао (+43%), майонез (+23%), готовые консервированные блюда (+22%), специи (+17%), пельмени и манты (+17%), консервированные овощи (+17%), сосиски и сардельки (+16%), гречка (+13%), сливочное масло (+11%) и шоколадные конфеты (+10%).