Москва, 5 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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"Мы вам желаем поправиться, выйти из режима изоляции», — сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний.

Силуанов участвует в парламентских слушаниях Совета Федерации по теме параметров федерального бюджета на 2022−2024 годы в дистанционном формате.