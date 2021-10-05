Силуанов ушел на самоизоляцию
Москва, 5 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Глава Минфина РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Антон Силуанов
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"Мы вам желаем поправиться, выйти из режима изоляции», — сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний.
Силуанов участвует в парламентских слушаниях Совета Федерации по теме параметров федерального бюджета на 2022−2024 годы в дистанционном формате.