Вашингтон, 5 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Legion TD, популярная модификация для Warcraft III, стала самостоятельной игрой. Об этом 5 октября сообщает издание PC Gamer.

Playwarcraft3.com Warcraft III: Reforged

В Legion TD 2 игрокам нужно насылать армии монстров на базу противника и при этом стараться защитить собственную базу. Как отмечают разработчики, за первые пару дней после релиза проект успели приобрести больше 23 тыс. человек.

Добавим, что средства на выпуск игры были собраны при помощи краудфандингового сервиса Kickstarter. После этого проект ещё четыре года находился в раннем доступе.