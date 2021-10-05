В заброшенном доме в центре Иваново обнаружили младенца
Иваново, 5 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Новорождённую девочку обнаружили волонтёры в заброшенном доме в центре города Иваново. Мать девочки призналась, что не имеет постоянного места жительства и приехала в город из Костромской области. Истощённого ребёнка госпитализировали в детскую горбольницу № 5.
В дом на улице 10-го Августа регулярно приходят волонтёры, чтобы покормить собак. В один из дней зоозащитники услышали странный звук. Обследовав заброшенные помещения, они увидели маленького ребёнка, завернутого в куртку. Чуть позже в доме появилась мать младенца. Сначала женщина заявила, что она «цирковая артистка на гастролях», а после призналась, что приехала в Иваново из Костромской области, где якобы наблюдалась в роддоме. Девочка родилась здоровой, мать кормила её коровьим молоком из магазина.
Волонтеры связались с полицией и уполномоченным по правам ребёнка в регионе Татьяной Океанской. Женщину с ребёнком направили в больницу.
Новорождённая девочка находится в детской горбольнице № 5 под круглосуточным наблюдением. По словам заместителя главврача по медицинской части Марины Курбатовой, состояние девочки — стабильное, средней тяжести, сейчас она весит 1710 граммов.
Личность женщины установлена, поводов для задержания у полиции нет, родительских прав она пока не лишена, сообщает телеканал «Барс».