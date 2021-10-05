Иваново, 5 октября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Новорождённую девочку обнаружили волонтёры в заброшенном доме в центре города Иваново. Мать девочки призналась, что не имеет постоянного места жительства и приехала в город из Костромской области. Истощённого ребёнка госпитализировали в детскую горбольницу № 5.

Pixabay.com Младенец

В дом на улице 10-го Августа регулярно приходят волонтёры, чтобы покормить собак. В один из дней зоозащитники услышали странный звук. Обследовав заброшенные помещения, они увидели маленького ребёнка, завернутого в куртку. Чуть позже в доме появилась мать младенца. Сначала женщина заявила, что она «цирковая артистка на гастролях», а после призналась, что приехала в Иваново из Костромской области, где якобы наблюдалась в роддоме. Девочка родилась здоровой, мать кормила её коровьим молоком из магазина.

Волонтеры связались с полицией и уполномоченным по правам ребёнка в регионе Татьяной Океанской. Женщину с ребёнком направили в больницу.

«Мать не захотела ложиться вместе с ребёнком, она говорила, что ребенок ей не нужен. Она была направлена в органы полиции для выяснения, установления личности, потому что всю информации о ребёнке и о ней мы знали только с её слов, потому что у женщины не было документов», — пояснила Татьяна Океанская.

Новорождённая девочка находится в детской горбольнице № 5 под круглосуточным наблюдением. По словам заместителя главврача по медицинской части Марины Курбатовой, состояние девочки — стабильное, средней тяжести, сейчас она весит 1710 граммов.

Личность женщины установлена, поводов для задержания у полиции нет, родительских прав она пока не лишена, сообщает телеканал «Барс».