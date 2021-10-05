Тбилиси, , 11:06 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине сразу после возвращения, считает свой арест незаконным, а предъявленные обвинения — сфальсифицированными. Об этом политик заявил в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Михаил Саакашвили Rbth.com

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«Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире», — говорится в тесте письма, опубликованного на странице Саакашвили в Facebook.

Бывший губернатор Одесской области Украины также заявил, что является «личным узником» президента России Владимира Путина.

«Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи», — подчеркнул Саакашвили.

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Он также признался, что очень любит Украину, назвав её второй родиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своём прибытии в Батуми. Вечером того же дня он был задержан. На родине Саакашвили заочно осуждён по двум делам. Ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде.

Добавим, что несмотря на то, что Саакашвили является украинским гражданином, он не хочет, чтобы его экстрадировали на Украину. Как заявил сам политик, он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу.