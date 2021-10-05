Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о росте активности из-за проблем с функционированием других соцсетей на фоне массового сбоя. Об этом 4 октября сообщило издание TJ.

«Вконтакте»

«На 18% выросло количество просмотров видео ВКонтакте, на 21% — число отправленных сообщений в мессенджере», — рассказала гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова. По её словам, также на 19% вырос объём активной аудитории соцсети по сравнению с данными на 3 октября 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 октября 2021 года пользователи наблюдали массовые сбои в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и других соцсетей и мессенджеров. Общая заминка продлилась около шести часов, причиной которой стали «конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах».