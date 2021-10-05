Токио, 5 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Группа энтузиастов работает над Super Mario Eclipse — масштабной модификацией для приключенческой игры Super Mario Sunshine. Об этом 5 октября сообщает издание Kotaku.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine

Модификация добавит в игру новых персонажей, локации, сюжетные эпизоды и приёмы для главного героя. Однако воспользоваться ей пока можно только на специальных эмуляторах.

Добавим, что релиз Super Mario Sunshine состоялся в 2002 году. В 2020 году Nintendo перевыпустила игру в составе сборника Super Mario 3D All-Stars.