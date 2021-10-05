Улан-Удэ, 5 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вступил в силу приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом дела оказалась бывший бухгалтер одного из вузов города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным следствия, в 2015—2019 года обвиняемая путём незаконных финансовых операций похитила 13,4 млн рублей, принадлежащих учебному заведению. В июне 2021 года районный суд признал её виновной и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-бухгалтер не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу.

«Верховный суд Республики Бурятия приговор оставил без изменения, а жалобу — без удовлетворения», — заключили в надзорном ведомстве.