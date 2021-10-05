Москва, 5 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 4 октября на общую сумму 15 млрд рублей. Об этом 5 октября сообщается на сайте регулятора.

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Несколькими днями ранее, 1 октября, объем валюты, купленной Центробанком РФ, составлял 14,9 млрд рублей. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за значительных изменений на мировом рынке нефти.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты составила 1 трлн 685 млрд 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ на внутреннем рынке валюту на общую сумму 14,9 млрд рублей.

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