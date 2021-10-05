Джакарта, 5 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Индонезийская национальная армия продемонстрировала силу своего военно-воздушного флота на 76-й годовщине создания национальных вооруженных сил, сообщает CNN Indonesia.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пролёт истребителей

Шестнадцать истребителей пролетели в небе над президентским дворцом в Джакарте.

В параде также приняли участие вертолеты EC-725 Caracal, три вертолета AS565, а также истребители Т-50i Golden Eagle и четыре истребителя Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии гордится ракетной системой залпового огня Astros II MK 6 AV, принадлежащей индонезийской армии.