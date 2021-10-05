Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Бывший главный врач Ленинградского областного онкодиспансера Сергей Алексеев возглавил Ленинградскую областную клиническую больницу (ЛОКБ) — главное медицинское учреждение региона, территориально находящееся в Санкт-Петербурге. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lokod.ru Новый главврач ЛОКБ Сергей Алексеев

Татьяна Тюрина, возглавлявшая ЛОКБ с 2015 года, 4 октября была избрана заместителем председателя Законодательного собрания Ленобласти VII созыва.

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин, принимая решение о назначении нового главврача ЛОКБ, в комитете исходили из принципа преемственности.

«Сохраняя традиции, больница продолжит развитие и сохранит прежние лидерские позиции», — подчеркнул чиновник.

Отметим, Сергей Алексеев — врач-онколог, кандидат медицинских наук. Отработал по специальности 17 лет.