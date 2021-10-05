Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Спикер парламента Грузии Каха Кучава 5 октября отправился с официальным визитом на Украину. Об этом сообщает пресс-служба грузинского законодательного органа.

Здание Парламента Грузии Georgiantrip.ge

Сообщается, что Кучава будет участвовать в мероприятии, посвящённом 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Туда также прибудут представители других государств. Кроме того, в памятном мероприятии будут участвовать президенты Израиля и Германии Ицхак Герцог и Франк-Вальтер Штайнмайер.

Планируется ли на Украине обсуждение с Кучавой арест бывшего президента Грузии, ставшего украинским гражданином, Михаила Саакашвили, не сообщается.

Напомним, Бабий Яр расположен в Киеве. В годы нацистской оккупации место использовалось для массовых казней евреев, цыган и советских военнопленных. По разным подсчётам, там были убиты до 200 тыс. человек.