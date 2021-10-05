Кострома, 5 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Костромской области коронавирусом переболели 16,6% штатных священнослужителей храмов и церквей. Об этом в ответ на запросы ИА REGNUM сообщили представители Костромской и Галичской епархий.

Наталья Диева Церковь Воскресения Христова на Дебре в Костроме

Суммарно за епархиями закреплены 223 священника и диакона. Информация о заболеваемости собирается на основе их сообщений. Исходя из неё, диагноз COVID-19 был поставлен 37 клирикам.

Статистики о проценте вакцинированных священников в управлениях не ведут, так как «этот процесс носит добровольный характер». По данным митрополии с начала пандемии в Костромской области от коронавируса и осложнений, вызванных болезнью, скончалось два священнослужителя. В том числе 41-летни проректор Костромской духовной семинарии по воспитательной работе Виталий Бабушкин.