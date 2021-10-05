Красногорск, 5 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Основная часть следственных действий в рамках расследования трёх уголовных дел в отношении сбежавшего из ИВС в Московской области Александра Мавриди завершена, сообщили 5 октября в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Все три уголовных дела — об убийстве, о похищении, вымогательстве и побеге — объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены», — сообщил заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СКР Руслан Юсупов.

Он уточнил, что в ближайшее время следователи предъявят всем фигурантам обвинение в окончательной редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее проинформировала о задержании Мавриди и его попытке оказать активное сопротивление правоохранителям. Мужчину обезвредили. По факту побега подсудимых из ИВС ранее возбудили два уголовных дела, арестованы два сотрудника изолятора.

Читайте также: Сбежавший из ИВС в Подмосковье Мавриди рассказал, где он скрывался