В СКР рассказали подробности расследования дела Мавриди
Красногорск, 5 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Основная часть следственных действий в рамках расследования трёх уголовных дел в отношении сбежавшего из ИВС в Московской области Александра Мавриди завершена, сообщили 5 октября в региональном управлении СКР.
Он уточнил, что в ближайшее время следователи предъявят всем фигурантам обвинение в окончательной редакции.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее проинформировала о задержании Мавриди и его попытке оказать активное сопротивление правоохранителям. Мужчину обезвредили. По факту побега подсудимых из ИВС ранее возбудили два уголовных дела, арестованы два сотрудника изолятора.
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