Токио, 5 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Журналисты издания Kotaku отметили, что полная версия игры Metroid Dread занимает меньше места в памяти консоли, чем рядовое обновление для Call of Duty: Warzone. Об этом они сообщают 5 октября.

Nintendo Metroid Dread

Авторы Kotaku добавили, что Nintendo удалось сжать клиент Metroid Dread до 4,1 ГБ. При этом многие рядовые обновление для Call of Duty: Warzone весят от 10 до 20 ГБ.

Напомним, что приключенческий экшен Metroid Dread выйдет уже 8 октября 2021 года. Игра станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.