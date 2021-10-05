Вашингтон, , 10:59 — REGNUM 4 октября госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом роль Североатлантического союза в борьбе с глобальными вызовами. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Согласно опубликованным данным, госсекретарь США подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ключевыми союзниками США, такими как Южная Корея, Австралия, Япония и Новая Зеландия, в решении региональных и глобальных проблем.

Известно, что данный призыв прозвучал на фоне усиливающейся конкуренции между США и Китаем.

Напомним, что ранее США объявили о создании оборонного альянса с Великобританией и Австралией. Инициатива направлена на обеспечение указанных стран современными возможностями, необходимыми для маневрирования и защиты от быстро развивающихся угроз.

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