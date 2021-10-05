Калуга, 5 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Калужской области завершились мероприятия экотура «Вода России», организованного профильным министерством и администрациями семи муниципальных районов, сообщает 5 октября корреспондент ИА REGNUM.

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За пять дней усилиями 2000 волонтёров были приведены в порядок около 37 км берегов областных рек и озер. Всего же с начала 2021 года в мероприятиях всероссийской акции «Вода России» приняли участие порядка 60 тысяч калужан, которые сделали чище 230 км береговых линий различных водных объектов.

«Экологические субботники будут продолжаться во всех районах области до наступления заморозков. Поэтому посильный вклад в сохранение благоприятной окружающей среды может внести каждый, присоединившись к акциям. Однако решить проблему несанкционированных свалок на местах отдыха можно будет только тогда, когда большинство перестанет потребительски относится к природе», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.