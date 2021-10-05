Москва, 5 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Центральный банк России с 5 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету, посвященную 200-летию со дня рождения великого русского поэта Николая Некрасова, сообщается на сайте регулятора.

Николай Алексеевич Некрасов со своей собакой

Монета «Поэт Н.А. Некрасов, к 200-летию со дня рождения (10.12.1821)» номиналом 2 рубля выходит в серии «Выдающиеся личности России».

На монете расположено рельефное изображение поэта Николая Некрасова, сидящего на скамейке и рядом собаки на фоне пейзажа. Тираж монеты составляет 3000 штук.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре ЦБ РФ выпустил монету, посвященную 200-летию со дня рождения великого русского писателя Фёдора Достоевского.

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