Москва, 5 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Основные критерии выбора зимних шин назвал эксперт Вячеслав Субботин в интервью «Народным новостям».

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По словам эксперта, при выборе шин следует учитывать свои финансовые возможности.

«Нужно понимать, хватает ли денег на хорошие покрышки. Но желательно, конечно, покупать шины из топ-пяти лучших производителей: Michelin, Nokian, Continental, Goodyear, Pirelli. Именно на такую последовательность стоит ориентироваться», — отметил Субботин.

Он добавил, что в случае, если такие шины окажутся слишком дорогими, то можно выбрать вторые и третьи марки перечисленных производителей резины. Так, у Continental есть бренд Gislaved, а у Michelin — Kleber и BFGoodrich. Кроме того, Субботин также посоветовал обратить внимание на российские шины, которые тоже достаточно качественные.

Второе, на что следует ориентироваться, — это различная информация о покрышках. Например, в сети есть данные о тестовых испытаниях покрышек. Нужную информацию можно найти в статьях руководителя группы шинных испытаний «За рулем» Сергея Мишина, отметил Субботин.

Кроме того, важно сразу определить, по каким дорогам чаще всего будет ездить автомобиль. Эксперт рассказал, что для города больше всего подойдет «липучки», а вот для езды по заснеженным и обледенелым трассам подойдут шипованные покрышки.

Ранее стало известно, что в России еще до начала сезона замены покрышек цены на зимние автомобильные шины выросли на 25%.

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