Владивосток, 5 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Аграрии Приморья собрали более 30 тыс. тонн сои — в лидерах по сбору урожая Михайловский район (6,4 тыс. тонн), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе краевого правительства.

Соя

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К началу октября с 20,6 тыс. га собрано более 30 тыс. тонн сои, что почти на 23 тыс. тонн больше уровня 2020 года. Урожай увеличен в 4,3 раза.

Также сельхозпроизводители продолжают уборку кукурузы. На сегодняшний день намолочено более 2,4 тыс. тонн зерна.

Отмечается, что соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. В этом году по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции должен составить 1,6 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс по переработке сои намерены построить в Башкирии.