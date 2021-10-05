Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование, утверждено обвинительное заключение и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 58-летнего жителя села Эссо, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обогатился на канализации детского сада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в краевой прокуратуре.

50.мвд.рф Мошенничество

Читайте также: За обман почти 550 пенсионеров в Удмуртии будут судить лже-газовщиков

Как выяснилось, предприниматель взялся за выполнением по контракту работ по устройству наружной канализации детского сада «Родничок». Но бизнесмен не собирался при проведении ремонтных работ использовать новые материал. Для сбора и очистки сточных вод он приспособил старую ёмкость для хранения топлива, а также завысил итоговую стоимость канализационных люков.

В итоге он представил акты выполненных работ, которые содержали недостоверную информацию об объёмах и стоимости. Размер ущерба от его действий составил сумму более 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Первомайский районный суд Ижевска с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении 16 жителей Удмуртии, Кировской области и Екатеринбурга, которых будут судить за вынуждение пенсионеров к установке дополнительного газового и противопожарного оборудования.