«ВКонтакте» и Дуров стали героями мемов на фоне сбоя в других соцсетях
Москва, 5 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В ночь с 4 на 5 октября 2021 года произошёл массовый сбой в работе Instagram, Facebook, Twitter и других популярных соцсетей и мессенджеров. Пользователи Сети активно обсуждают шестичасовую заминку.
Интернет-шутка из «ВКонтакте»
Весь Интернет благодарит Дурова
Героем мемов, посвящённых массовому сбою в работе соцсетей, стал программист Павел Дуров и основанные им соцсети. Единственными «выжившими» в интернет-шутках пользователей стали мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Facebook назвали причину многочасового глобального сбоя. Ей стали «конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах», которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных компании.