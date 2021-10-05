Москва, 5 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В ночь с 4 на 5 октября 2021 года произошёл массовый сбой в работе Instagram, Facebook, Twitter и других популярных соцсетей и мессенджеров. Пользователи Сети активно обсуждают шестичасовую заминку.

Интернет-шутка из «ВКонтакте» Весь Интернет благодарит Дурова

Героем мемов, посвящённых массовому сбою в работе соцсетей, стал программист Павел Дуров и основанные им соцсети. Единственными «выжившими» в интернет-шутках пользователей стали мессенджер Telegram и соцсеть «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Facebook назвали причину многочасового глобального сбоя. Ей стали «конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах», которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных компании.