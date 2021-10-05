Омск, 5 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Омской области в ближайшее время ожидается поставки почти 177 тыс. вакцин от коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, это самая крупная партия с начала прививочной кампании.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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«Основную часть традиционно составит самая узнаваемая вакцина «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») — 128 000 доз, а также ее собрат «Спутник Лайт» — 47 300», — отметили в ведомстве.

Для хранения препаратов Центр по борьбе со СПИДом приобрёл дополнительное оборудования. Так, куплены две морозильные камеры объемом по шестьсот литров каждая.

В первые же сутки после поступления вакцины доставят в медучреждения Омска. Районные больницы получат препараты на вторые сутки.