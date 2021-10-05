Санта-Моника, США, 5 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Геймдизайнер Дэвид Яффе рассказал, что популярная экшен-игра God of War изначально планировалась как проект с видом от первого лица. Об этом 5 октября сообщает издание Kotaku.

Кадр из игры God of War Кратос и Атрей

По словам Яффе, план по созданию God of War с видом от первого лица обсуждался в течение четырёх месяцев. Разработчики хотели использовать такую перспективу, чтобы геймеры не теряли главного героя из виду среди большого количества противников.

Однако команда разработки решила отказаться от этой идеи, так как вид от первого лица портил «кинематографичную» сторону проекта. Как отмечает Дэвид Яффе, создатели God of War также вдохновились примеров других экшенов с видом от третьего лица: Ico и Devil May Cry.

Напомним, что God of War — это серия видеоигр о приключениях спартанского генерала, который пытается отомстить греческим богам. Сейчас ведётся разработка новой части проекта с подзаголовком Ragnarok.