Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Газпром по-прежнему поставляет Европе большие объёмы газа. Внутри страны потребление выросло, заявил замглавы холдинга Виталий Маркелов 5 октября в ходе Петербургского международного газового форума.

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По словам Маркелова, экспорт российского газа в Европу в 2021 году продолжает оставаться высоким. При этом уровень текущего внутреннего потребления превысил значения 2019 и 2020 годов. Отопительный сезон начался двумя неделями ранее по сравнению с позапрошлым годом.

«По суткам превышаем относительно 2020 года более 200 млн куб. м газа потребление в нашей стране», — сказал замглавы Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, цена газа в Европе продолжает расти, на торгах 5 октября тысяча кубометров стоит рекордные $1200.

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