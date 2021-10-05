* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 5 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На востоке Афганистана ликвидированы три боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 октября заявил представитель сил безопасности радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившего власть в Афганистане, сообщает телеканал Sky News Arabia.

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Он уточнил, что отряды талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали трёх сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кунар. Также сообщается, что среди уничтоженных боевиков главарь бандформирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этом регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид заявил о ликвидации в Афганистане ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Операцию против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спецназ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провёл вечером 3 октября в 17-м районе Кабула. В результате «центр организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был полностью разрушен, а все находившиеся в нём члены террористической организации ликвидированы».