Посёлок Парголово, Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В усадьбе графов Шуваловых в Санкт-Петербурге, которая сейчас принадлежит АО «ВНИИТВЧ», появится новое культурное пространство. В середине ноября здание вместе с землей будет выставлено на торги за 366,1 млн рублей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службеРоссийского аукционного дома (РАД).

Rt-capital.ru Усадьбу графов Шуваловых выставили на аукцион

Напомним, историческая усадьба графов Шуваловых и Воронцовых-Дашковых и Шуваловский парк составляют единое целое и являются памятниками архитектуры и садово-паркового искусства федерального значения, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Усадьба расположена на севере современного Санкт-Петербурга в историческом посёлке Парголово. В настоящий момент на ее территории действует выставочное пространство «Усадьба графов Шуваловых», открытое в 2019 году на базе имущественного комплекса АО «ВНИИТВЧ».

"ООО «РТ-Капитал», дочернее предприятие Госкорпорации Ростех по работе с непрофильными и проблемными активами, совместно с Российским аукционным домом (РАД) планирует привлечь профильного инвестора, который возьмет на себя все обязательства по охране и сохранению культурно-исторического наследия, а также проведет модернизацию исторических объектов под современное использование. Восстановление исторического облика дворцово-паркового комплекса как единого комплекса, развитие его туристического потенциала — обязательное условие, которое ставится при подборе партнера», — подчеркнули в РАД.

12 ноября РАД проведет электронный аукцион по продаже земельно-имущественного комплекса усадьбы, включающего участок площадью 7,5 га и 12 зданий и сооружений общей площадью 14,8 тыс. кв. м, из которых пять являются объектами культурного наследия: «Большой дворец», «Малый дворец», «Конный двор», «Дом садовника» и «Туфовая арка». Усадьба будет выставлена единым лотом. Начальная цена составляет 366,1 млн рублей.