Спасск-Дальний, Приморский край, 5 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем в рамках национального проекта «Культура» завершили капитальный ремонт в детской школе искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства Приморья.

Elliott Billings Пианино

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Детской школе искусств уже 25 лет, здание в три этажа. Здесь обучается 400 юных музыкантов и художников.

В 2007 году капитально отремонтировали кровлю здания, в 2019-м — по нацпроекту «Культура» в школу поступили новая мебель, оборудование, учебная литература, музыкальные инструменты.

А в 2020 году в школе начался капитальный ремонт. В рамках нацпроекта здесь заменили все оконные блоки, двери, напольное покрытие, а также выполнили работы по монтажу и демонтажу системы отопления, сантехнического оборудования, обновили лестничные пролеты, привели в порядок цоколь и фасад здания.

Национальный проект «Культура» реализуется в Приморье с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по нацпроекту «Культура» в 67 регионах России удалось построить и реконструировать 645 домов культуры, а до конца 2021 года благодаря нацпроекту «Культура» будет капитально отремонтировано 165 детских школ искусств.