Тольятти, Самарская область, 5 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Две большие стихийные свалки намерены рекультивировать в Тольятти. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Onf.ru Свалка

Сообщается, что две стихийные свалки образовались рядом со вставками ПАО «АВТОВАЗ» (24,5 га) и заводом ОАО «АвтоВАЗАгрегат» (32 га). Рекультивация этих территорий намечена с 2022 по 2024 год в рамках реализации областного проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

"Там накоплено достаточно много всевозможных веществ и отходов, которые необходимо правильно утилизировать. За три последующих года мы проведем там ряд необходимых работ, благодаря которым сможем безопасно и качественно избавиться от этих двух свалок. Уже в этом году мы рассчитываем приступить к торгам по контракту свалки, расположенной напротив АВТОВАЗа. Проект уже разработан. Это очень важный проект, за которым мы будем пристально следить», — приводит пресс-служба слова главы Тольятти Николая Ренца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской Дмитрий Азаров области поручил очистить береговые линии водных объектов.