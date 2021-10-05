После обвала Facebook, WhatsApp, Instagram глава Якутии ушёл в Telegram
Якутск, 5 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев создал свой телеграм-канал 5 октября, после сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Своё решение он не аргументировал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Глава Якутии сразу начал активно пользоваться каналом и информировать о важных событиях в республике. Якутских пользователей Telegram очень обрадовало решение главы региона завести себя аккаунт в этом мессенджере.
Как сообщало ИА REGNUM, глава компании Facebook Марк Цукерберг принёс извинения пользователям за глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Соответствующее заявление было опубликовано 5 октября на личной странице Цукерберга в соцсети Facebook.