Якутск, 5 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев создал свой телеграм-канал 5 октября, после сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Своё решение он не аргументировал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Якупова Инна Айсен Николаев

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«Друзья, я открыл свой телеграм-канал. Подписывайтесь!» — сказал Айсен Николаев в своём первом видео для пользователей Telegram.

Глава Якутии сразу начал активно пользоваться каналом и информировать о важных событиях в республике. Якутских пользователей Telegram очень обрадовало решение главы региона завести себя аккаунт в этом мессенджере.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании Facebook Марк Цукерберг принёс извинения пользователям за глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров. Соответствующее заявление было опубликовано 5 октября на личной странице Цукерберга в соцсети Facebook.