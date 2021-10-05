Новосибирск, 5 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Новосибирске строители ледового дворца спорта начали монтаж технологической плиты, которая будет обеспечивать терморегуляцию будущего ледового поля. Об этом сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области На тренировочной арене нового ЛДС ледового дворца спорта в Новосибирске началось устройство основания ледового корта

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, сначала будет обустроен ледовый корт тренировочной арены размером 60 на 30 метров, затем такая же технология будет использована для большой арены аналогичных габаритов.

«Сегодня мы активно наращиваем темпы строительства новой ледовой арены. На объекте работает более 500 человек, планируем увеличить это число до 700. Параллельно работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребёнки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. Для решения основной задачи — закрытия теплового корпуса спортивного сооружения — продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов», — рассказал Иван Шмидт.

Как пояснил генеральный подрядчик строительства, директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк, сейчас совместно с министерством строительства Новосибирской области ведётся большая работа по запуску временного теплоснабжения, продолжаются работы по обустройству инженерных сетей.

«Работы активно идут по всем фронтам», — подчеркнул он.

Работа по строительству ЛДС и подготовка к предстоящему Чемпионату мира по хоккею среди молодежи-2023 находится на контроле региональных властей. Как отметил, гендиректор АНО «Исполнительная дирекция МЧМ-2023» Владимир Тукмачев, создан оперативный штаб для контроля исполнения плана подготовки к чемпионату, куда входят представители всех органов власти. Штаб рассматривает как вопросы хода строительства ледовой арены и модернизации транспортной инфраструктуры, так и организационные вопросы подготовки к чемпионату.