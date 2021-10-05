Вашингтон, 5 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Иран продвинулся в собственных ядерных разработках, прорыв в этой сфере может наступить для Тегерана через несколько месяцев. Об этом высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам на условиях анонимности, сообщает 5 октября Reuters.

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По его словам, ранее считалось, что до прорывного этапа Тегерану осталось 11−12 месяцев. Однако теперь в США считают, что Ирану потребуется гораздо меньше времени на получение такого количества обогащённого урана, которое нужно для изготовления атомной бомбы.

«Очевидно, что это довольно тревожно», — сказал представитель американской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили также, что не собираются отменять санкции против Ирана до достижения договорённостей о перезапуске ядерной сделки.

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