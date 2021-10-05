Обнинск, Калужская область, 5 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области клиническая больница № 8 ФМБА России получила 13 тысяч доз детской вакцины «Совигрипп». Вакцинация будет проводиться в детских садах, школах, а также в Центральной детской поликлинике и филиалах, начиная с 6 октября. Об этом сообщили 5 октября корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Кб8.рф Вакцинация

Препарат «Совигрипп» рекомендован детям от шести месяцев, он содержит защиту против трех главных в этом сезоне штаммов гриппа. К настоящему времени в Обнинске от гриппа уже успели привиться 2,5 тысячи взрослых. Теперь от гриппа специалисты Клинической больницы №8 ФМБА России будут прививать не только взрослых, но и детей. Для каждой категории пациентов — своя вакцина.

«Специалисты отмечают особую актуальность прививки от гриппа именно в период пандемии — не исключен риск подхватить обе инфекции одновременно. Грипп опасен развитием серьезных осложнений. Например, пневмоний, которые, как правило, протекают в тяжелой форме, а также воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, органов слуха», — отметили в медучреждении.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, наиболее активно эпидемический процесс гриппом и ОРВИ за минувшую неделю проходил в возрастной группе 15 лет и старше, где пороговые показатели превышены на 166,3% (ранее — 145,7%). У детей раннего возраста и дошкольников отмечено незначительное превышение средних многолетних показателей заболеваемости — на 5,2% и 4,8% соответственно.