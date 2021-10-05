Ташкент, 5 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. За последние четыре года взаимная торговля Узбекистана и Туркмении выросла в три раза и превысила 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Chris Price Деньги. Узбекистан

«С начала года товарооборот увеличился ещё на 25%», — говорится в сообщении.

«Результаты состоявшихся 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству 14 сентября, а также узбекско-туркменского Экономического форума в Ташкенте 4 октября послужат дальнейшему расширению взаимовыгодных торгово-экономических связей», — говорится в сообщении пресс-службы.